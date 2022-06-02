Проблема вывоза зерна с Украины будет решена— ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) следит за проблемой вывоза зерна с Украины, заявил РИА «Новости» директор офиса по связям с Россией Олег Кобяков. Она будет решена.

«Проблема вывоза украинского зерна, которого накопилось 4,5 миллиона тонн, постепенно решается», — сказал он.

По словам Олега Кобякова, организация не принимает участия в переговорах о разблокировке экспорта с Украины и России, но следит за этим процессом. Он напомнил о заявлении Минобороны России об открытии двух гуманитарных коридоров. В общей сложности заблокированные суда смогут выходить из семи портов Черного и Азовского морей.

В мае страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины, сообщили «Известия». Однако в МИД России заявили, что готовы предоставить гуманитарные коридоры. Позднее жители Украины создали петицию в адрес Владимира Зеленского c просьбой остановить вывоз зерна из-за нехватки продовольствия в самой стране.