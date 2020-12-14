Специалисты Центробанка назвали пять главных признаков мошенничества

«Регулятор и банки должны делать сейчас все возможное, чтобы защитить сбережения людей, которые им часто давались совсем не легко», — подчеркнул он.

Один из признаков возможного обмана в целях наживы — внезапный звонок или сообщение от незнакомца. Аферисты могут представиться кем угодно. Например, сотрудником банка, полиции или какой-то организации. Вторым поводом насторожиться является тема денег. Злоумышленник будет пытаться любым способом перевести средства на какой-то «безопасный» счет, оплатить «налог» и так далее.

Третий признак мошенничества — некое выгодное предложение. Так, человека могут начать убеждать в выигрышах и уникальных условиях по кредиту. Помимо прочего, у потенциальных жертв нередко пытаются выведать данные банковской карты. Настоящие сотрудники банка не просят сообщать эти сведения.

Последним фактором, по которому можно узнать аферистов, является требование как можно быстрее принять решение. Нередко прием морального давления действует на людей, так как из-за внезапности они не успевают обдумать свое решение.