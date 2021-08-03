Юрист назвал главный признак финансовой пирамиды

В России снова говорят о финансовых пирамидах: тысячи людей отдали свои деньги компании Finiko и потеряли их. Юрист Дмитрий Зацаринский в разговоре с ИА НСН назвал главный признак, по которому можно отличить финансовую пирамиду.

Ознакомиться со списком таких организаций и перечнем их признаков можно на сайте Центробанка. Но главное отличие финансовых пирамид в том, что их организаторы будут требовать от вас вложений.

«На сайте Центробанка есть признаки финансовых пирамид, они там изложены. Необходимо прочитать их и сравнить с тем, куда предлагают деньги нести. К сожалению, в 99% случаев вам предлагают нести деньги именно финансовые пирамиды. Там есть список этих организаций, их там более 2000, там есть и Finiko в том числе», — сказал Зацаринский.