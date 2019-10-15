Привлечь инвестиции льготами. Пойдут ли инвесторы в Крым

Организация предлагает Кабмину снизить стоимость кредитов на строительство отелей до 3%, и предоставить бизнесу налоговые послабления. Тогда по мнению общественников крымские гостиницы смогут конкурировать с турецкими отелями.

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В документе сказано, что правительство должно поддержать туристический кластер в регионе за счет принятия комплекса налоговых, финансовых и инфраструктурных мер. Без привлечения инвестиций прорыва не будет.

Кроме льготных кредитов на строительство, также предлагается снизить нагрузку при покупке земли и тарифы на электроэнергию. Источник издания сообщил, что вопрос поручили проработать Минэкономики, Ростуризму и Совету министров Крыма.

В «Опоре России» уточнили, что Крым и Турцию посещает примерно одинаковое количество туристов — 6,8 и 6 миллионов человек в год. При этом в Турции бизнесмены имеют доступ к 25-летним кредитам под 2% годовых. Поэтому в России необходимо внедрить кредитование минимум под 3% годовых при сроке окупаемости в 20 лет.

Также турецких отельеров освобождают от уплаты налога на землю. Для гостиничного сектора действует нулевой НДС, дополнительно правительство компенсирует 50% затрат на электричество и обучение персонала.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом» отметили, что недоступность кредитов — это «одна из ключевых проблем, сдерживающих приток инвестиций в регион». А также считают, что «риски для крупных отельеров политические и продиктованы санкциями». Не только иностранные инвесторы боятся вкладываться в полуостров, но и российские бизнесмены отмечают, что не пойдут в Крым, пока, например, Сбербанк не откроет свои отделения там. Поэтому, пока существует риск попадания в санкционные списки США и Евросоюза, инвесторы вряд ли будут вкладываться в Крым, заключило издание.