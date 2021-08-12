Привившимся от коронавируса студентам предложили назначить выплату

Студентам, привившимся от коронавируса, нужно назначить единовременную выплату. С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Нифантьев уточнил, что планирует вынести этот вопрос на общественные обсуждения. По его словам, на сегодняшний день вакцинация — это единственный способ справиться с пандемией.

«Предлагаю в первую очередь поощрить студентов российских вузов и ссузов. Тех, которые привились двумя компонентами вакцины этим летом, и тех, которые сделают прививку в сентябре. Тем самым они сведут риск распространения заболевания в их учебных заведениях к минимуму», — процитировало РИА «Новости» его слова.

Он уточнил, что размер выплаты должен соответствовать одной стипендии. И назначить ее нужно как бюджетникам, так и тем, кто учится на коммерческой основе.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев сообщил, что этой осенью после возвращения россиян из отпусков может произойти усиление третьей волны коронавируса.