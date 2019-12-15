15 декабря 2019 года Владимир Путин расширил территорию действия закона о самозанятых. Если ранее он действовал только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане, то теперь в перечень войдут еще 19 регионов России.

С 1 января 2020 года эксперимент по взиманию налога с самозанятых будет проводиться в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Также система будет действовать в Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и в Башкортостане.

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Остальные регионы России присоединятся к закону 1 июля наступающего года.

«По результатам анализа реализации эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ», — сказано в пояснительной записке.

По словам экспертов, эксперимент в первых четырех регионах, включая столицу, прошел успешно. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН рассказал, что 4-процентный налог — «одно из немногих по-настоящему социально ориентированных начинаний Минфина и Федеральной Налоговой службы».

«Как известно, основной задачей введения этого налога было не дополнительный сбор налогов в региональные бюджеты, а прививание гражданам страны налоговой культуры», — отметил он.

Причем реализация проекта была достаточно успешной, так как в Налоговой зарегистрировались сотни тысяч людей, сказал Кричевский. Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил о 260 тысячах зарегистрированных самозанятых россиян.

Общероссийский расчетный день. Какие налоги нужно уплатить до 2 декабря Подробнее

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко отметил, что для начала было бы неплохо оценить экономические выгоды, а потом уже вводить налог повсеместно.

«Какие налоговые поступления мы получили? Сколько мы потратили на администрирование этого налогового режима? Сколько налоговых инспекторов на сегодняшней день стало загружено большим объемом работы?», — цитирует его РЕН ТВ.

Он также задался вопросом — «сколько налогоплательщику стоит рубль этого налога». Он призвал «относиться к взиманию налогов с точки зрения государственного подхода».