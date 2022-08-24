Привезенные по паралельному импорту iPhone подешевели в России

Телефоны iPhone, которые ввезли в Россию по параллельному импорту, подешевели на 30% за последний месяц. Об этом написала газета «Известия».

Например, iPhone 13 Pro Max с памятью 128 гигабайтов с начала августа подешевел почти 20 тысяч рублей. Упали цены и на сером рынке. Там аналогичную модель там можно найти в среднем за 80 тысяч рублей.

Опрошенные изданием эксперты и ретейлеры связали падение стоимости с уменьшением интереса россиян к продукции Apple из-за введенных ограничений для жителей России, укреплением курса рубля. Также цены тянет вниз скорая презентация новых «яблочных» гаджетов. Помимо этого, магазины смогли наладить логистические цепочки — дефицита товара нет.

«Мы подтверждаем снижение цен на iPhone. Это связано, в том числе, с укреплением курса рубля, — сказал газете директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

При этом в «М.Видео–Эльдорадо» заявили, что цены на большинство моделей iРhоnе сохранились на уровне начала 2022 года,