Деньги 12 мая 2023, 14:48 Приставы приостановили взыскание 27 млрд рублей с участников спецоперации Глава ФССП Аристов: приставы приостановили взыскание 27 млрд рублей с участников СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Судебные приставы не взыскивают долги с участников специальной военной операции. Речь идет о неуплаченных 27 миллиардах рублей. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, сообщил ТАСС.

Сейчас в отношении участников спецоперации приостанавливают действующие производства по всем видам взыскиваемых долгов, исключением являются только алименты.

Реклама

«Данной услугой за неполный год воспользовались 315 тысяч человек. Общая сумма приостановленных исполнительных производств составила 27 миллиардов рублей», — сообщил Аристов в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Аристов назвал ситуацию со сбором задолженностей с граждан России крайне актуальной проблемой. Он отметил, что в производстве находится свыше 12 миллионов документов в отношении физических лиц, которые вовремя не оплатили кредитную задолженность. Общая сумма долгов россиян составила практически два триллиона рублей.