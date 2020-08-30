Приставы открыли производство против Улюкаева ради 2 тысяч рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло исполнительное производство против осужденного за взятку экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Он задолжал почти две тысячи рублей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомственный банк данных исполнительных производств.

Агентство уточнило, что исполнительное производство в отношении бывшего министра открыли августа в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов.

«Сумма непогашенной задолженности 1760 рублей 4 копейки», — сказано в документе. По какой именно причине возник долг в ведомстве не сообщили.

Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в 2017 году. Кроме того, его обязали выплатить 130 миллионов рублей штрафа. Такое наказание экс-министр экономического развития РФ получил за взятку в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. За эти деньги Улюкаев должен был от имени министерства выдать ему положительное заключение на покупку «Башнефти» «Роснефтью».

Сам Улюкаев считает себя жертвой провокации. При этом он является самым высокопоставленным чиновником, которого осудили за взяточничество, за всю историю современной России. Свое наказание экс-министр отбывает в исправительной колонии № 1 в Тверской области, где начал писать стихи.