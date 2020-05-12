Минимальный оклад в России могут приравнять к МРОТ

Минимальный оклад в России могут приравнять к минимальному размеру оплаты труда. Это значит, что если зарплата сотрудника состоит из семи тысяч рублей базовой ставки и пяти тысяч рублей премии, то работодатель будет вынужден поднять базовую ставку до 12 тысяч рублей.

С таким предложением выступили в Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Внесение поправок в Трудовой кодекс обсудят представители Минтруда, профсоюзов и работодателей на площадке РТК. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет в среднем по России 12,1 тысяч рублей.

Как написала газета «Известия», некоторые эксперты отнеслись к инициативе скептически, так как она не означает повышение зарплаты для тех, чей общий доход равнялся МРОТу, и компания может просто сократить надбавки.