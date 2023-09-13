Деньги 13 сентября 2023, 12:16 Принятые решения для стабилизации рубля назвали недостаточными Глава Сбербанка Греф заявил о поиске новых мер для стабилизации рубля РИА «Новости»

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Правительство и Центральный банк России разрабатывают новые инструменты для стабилизации курса рубля. Принятых мер недостаточно для исправления ситуации. Об этом в комментарии журналистке телеканала «Россия 24» Наиле Аскер-Заде заявил глава Сбербанка Герман Греф. Видео беседы ведущая опубликовала в своем Telegram-канале.

Греф подчеркнул, что финансовый регулятор и кабинет министров прекрасно понимают всю сложность ситуации с курсом национальной валюты.

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«Того, что делается сейчас для стабилизации курса, недостаточно. Центральный банк это хорошо понимает и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах и <...> найти механизмы решения этой проблемы», — заявил Греф.

Рубль после резкого ослабления в августе на этой неделе начал укрепляться. В минувший вторник, 12 сентября, курс доллара опустился до 95 рублей, потеряв за торги 2,85%. Стоимость евро сократилась до 104,38 рубля.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума исключил резкие решения для борьбы с волатильностью национальной валюты. Он подчеркнул, что не видит непреодолимых проблем, но при этом поддержал повышение ключевой ставки.

Центральный банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что ведомство продолжит курс на повышение, чтобы укрепить курс национальной валюты.