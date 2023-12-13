Деньги 13 декабря 2023, 06:35 Принадлежавший спонсорам ВСУ военно-промышленный холдинг в России передали Росимуществу «Коммерсант»: прокуратура конфисковала холдинг предприятий ВПК у экстремистов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Промышленный холдинг из предприятий в Татарстане, Свердловской, Волгоградской и Ярославской областях по требованию генпрокуратуры передали на баланс Росимущества. Им владели люди, чью деятельность признали экстремистской, сообщил «Коммерсант».

В Волжский горсуд Волгоградской области обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Заседание прошло в закрытом режиме, суд встал на сторону истца. Деятельность бенефициаров холдинга признали экстремистской, а их активы конфисковали.

Реклама

Бывший министр транспорта и связи, первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко публично осудил проведение спецоперации, а его благотворительный фонд спонсировал Вооруженные силы Украины и обеспечивал военных обмундированием. Свои российские активы, по информации издания, мужчина передал сестре Марии Ефименко, которая сменила имя на Елизавету Андрееву, получила гражданство России и уехала в ОАЭ.

Среди активов украинского чиновника числились ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий», АО «Завод фрикционных и термостойких материалов», «Научно-производственное объединение „Завод тормозных механизмов“» и другие компании. Они входили в холдинг, который занимался выпуском продукции для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В октябре в Крыму продали национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Апартаменты в поселке Ливадия площадью 119,5 квадратного метра ушли с молотка за 44,3 миллиона рублей.