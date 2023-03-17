Деньги 17 марта 2023, 11:11 Приложения банка «Санкт-Петербург» стали недоступны в Google Play Банк «Санкт-Петербург» сообщил, что его приложения больше недоступны в Google Play РИА «Новости»

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Приложения банка «Санкт-Петербург» стали недоступны в магазине приложений Google Play. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале БСПб.

Представители финансовой организации подчеркнули, что ранее установленные приложения продолжают работать в нормальном режиме, поэтому клиенты могут полноценно пользоваться всеми привычными операциями.

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«Для пользователей, у кого еще не установлен мобильный банк, мы подготовили инструкции по установке для физических лиц и юридических лиц», — отметили в пресс-службе, добавив активные ссылки для получения этой информации.

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Помимо этого, владельцы гаджетов на Android и любых других устройств могут пользоваться веб-версией интернет-банка. Она доступна без ограничений.

Представители организации также опубликовали отдельную инструкцию для тех, кто забыл свой логин и пароль. Их можно восстановить по номеру карты и дате рождения.