Деньги 10 мая 2023, 09:27 Приложения банка «Санкт-Петербург» исчезли из App Store Приложения банка «Санкт-Петербург» исчезли из App Store после введения санкций

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Мобильные приложения банка «Санкт-Петербург» теперь недоступны для скачивания из онлайн-магазина App Store. Данная информация подтверждена и сообщением на сайте финансовой организации.

Там сказано, что приложения не доступны с 5 мая.

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«Ранее установленное на смартфоны мобильное приложение продолжает работать в штатном режиме и позволяет полноценно пользоваться продуктами и услугами банка», — добавили в банке.

Приложения «Санкт-Петербурга» в марте оказались недоступны в магазине Google Play. Банк «Санкт-Петербург» появился в 1990 году, он работает в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Калининграде и Новосибирске.

Организация в феврале этого года попала под западные санкции, в отношении нее США ввели блокирующие ограничения. Речь идет о запрете на долларовые транзакции, любые действия с контрагентами из Штатов и блокировке активов.