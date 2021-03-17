Google снизит комиссию для разработчиков приложений

Корпорация Google решила с 1 июля ввести льготу для разработчиков приложений, продающих услуги через магазин Google Play. Комиссию снизят с 30% до 15%, но послабления будут распространяться лишь на первый заработанный миллион долларов.

«Благодаря этому изменению 99% разработчиков во всем мире, которые продают цифровые товары и услуги с помощью Play, увидят снижение комиссий на 50%», — сообщила корпорация в своем блоге.

В компании пояснили, что введение льготы особенно важно для разработчиков, находящихся на начальном этапе своего развития. По словам Google, уменьшенная комиссия для первого миллиона долларов является справедливым подходом. Компания преследует цель помочь добиться успеха всем разработчикам, пишет РБК.

«Вот почему мы делаем эту сниженную плату с первого миллиона долларов от общего дохода, получаемого каждый год, доступным каждому разработчику Google Play, независимо от его размера», — отметили в Google.

Такую же программу осенью 2020 года запустили в компании Apple. С 1 января 2021 года для разработчиков приложений в App Store сократили комиссию с 30% до 15%. При этом послабления также коснулись тех, у кого годовая выручка не превышает одного миллиона долларов.