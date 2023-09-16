Деньги 16 сентября 2023, 15:45 Причины экономических проблем Германии связали с Китаем Bloomberg: Шольц признал ослабление экспорта главной проблемой экономики ФРГ Unsplash

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Появившиеся в немецкой экономике проблемы связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта. Речь идет о Китае. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщило агентство Bloomberg.

По словам Шольца, давление на экономическую сферу ФРГ оказала высокая инфляция и рост цен на энергоносители. Стоимость газа и электричества в три раза превысила показатели февраля 2022 года.

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Канцлер Германии добавил, что ситуацию усугубило нарушение цепочек поставок, возникшее во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Немецкий политик обратил внимание и на положительные моменты в экономике страны. В частности, ФРГ достигла успехов в строительстве заводов по производству аккумуляторов, а также в инвестициях в развитие электромобилей и производства полупроводников.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экономические проблемы Германии должны решать власти ФРГ, а не России.