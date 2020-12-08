Причиной возможного торможения российской экономики после кризиса назвали консервативность в расходах

Россия выделила на преодоление пандемии COVID-19 и произошедшего из-за нее экономического кризиса меньше средств, чем ведущие страны мира. Консервативность в расходах окажет негативное влияние на восстановление экономики РФ, считают аналитики.

Ситуацию проанализировали в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), сообщил сайт РБК со ссылкой на результаты исследования.

Показатели по расходам отстают от аналогичных параметров у ведущих мировых государств. Масштабной поддержки роста посредством государственных расходов в ближайшие несколько лет не предвидится.

Эксперты считают, что темп восстановления будет сдерживать переход к бюджетной консолидации.

В Минфине заявили о сокращении в 2021 году непроцентных расходов расширенного бюджета на 2-3% ВПП, по сравнению с текущим. Специалисты полагают, что экономический рост из-за такого масштаба сокращения лишится до одного процентного пункта ВВП.

В британской консалтинговой компании Oxford Economics допустили, что ЦБ постарается частично компенсировать негативный фискальный эффект. Несмотря на это пространство для дальнейшего снижения ставок будет уменьшаться.