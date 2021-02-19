Российским страховщикам предрекли рекордную прибыль за 2020 год

Показатели прибыли у российских страховщиков за 2020 год могут достигнуть рекордных значений. Доходы выросли в том числе из-за ослаблений позиций рубля к доллару.

Прогноз составило международное рейтинговое агентство Moody’s, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы компании.

«Ожидаем, что российские страховщики сообщат о рекордной годовой прибыли в 2020 году», — заявили аналитики.

Инвестиционные доходы страховых компаний выросли из-за потери рублем 16% по отношению к доллару в прошлом году. По этой же причине увеличилась и прибыль от положительной переоценки их активов в иностранной валюте.

Эксперты указали на низкий потенциал роста России. Смягчение денежно-кредитной политики, меры господдержки и отмена связанных с коронавирусом ограничений не слишком помогли. Как и восстановление цен на нефть.

В 2021 году, по подсчетам Moody’s, российский ВВП увеличится на 2,3%. Из-за низких темпов роста возникнет давление на государственные расходы и ограничение покупательной способности потребителей. Спрос на необязательное страхование тоже упадет.

Тем не менее страховые премии вырастут в наступившем году приблизительно на 5-10% — в том числе благодаря восстановлению объемов бизнеса.