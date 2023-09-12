Деньги 12 сентября 2023, 10:23 Прибыль России вдвое превысила сумму ее замороженных золотовалютных резервов Путин: Россия заработала в два раза больше, чем заморозили ее резервов на Западе РИА «Новости»

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Россия успела заработать в два раза больше средств, чем объем замороженных странами Запада золотовалютных резервов. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам российского лидера, отечественным бизнесменам сейчас выгоднее вкладывать средства в России — как в масштабные федеральные проекты, так и в более локальные.

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«Изъятие законно заработанных средств — вот, знаете, не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей — ну это просто переходит всякие границы», — заявил Путин.

Ранее президент России заявил, что страны Запада занимаются разрушением выстроенной ими ранее системы финансовых и торговых связей с миром. По его мнению, из-за этого растет количество государств, ставящих в экономике во главу угла национальные интересы.