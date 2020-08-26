Прибыль Роскосмоса увеличилась на 56% за год

За прошлый год государственная корпорация «Роскосмос» заработала на 56% больше, чем за 2018. Кроме того, на 13,5% снизились управленческие расходы.

«Госкорпорация „Роскосмос“, как отдельное юридическое лицо, в 2019 году выполнила план по выручке, при этом чистая прибыль по сравнению с 2018 годом выросла на 56%, а управленческие расходы снизились 13,5%», — сообщается на сайте Роскосмоса со ссылкой на первого заместителя генерального директора госкорпорации Максима Овчинникова.

Финансовые и другие отчеты по деятельности Роскосмова представили на очередном заседании наблюдательного совета корпорации. Его возглавил заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов.

Выручка Роскосмоса выросла на 5%, производительность труда — на 7%. При этом в отчетах говорится и о повышении средней заработной платы в отрасли. По словам представителей Роскосмоса, сотрудники корпорации стали получать в среднем на 6% больше.

Ранее стало известно, что Россия выпервые запустила метеорологический спутник над Атлантическим океаном. Он сможет собирать сведения о погоде, климате, условиях полетов и принимать сигналы спасательных служб.