Прибыль банка «Возрождение» выросла в 139 раз

Чистая прибыль банка «Возрождение» за январь–сентябрь 2019 года по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета) выросла в 139,4 раза — до 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Так, за указанный период чистая прибыль Банка составила 5,595 миллиарда рублей против 0,040 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогообложения составила 5,356 миллиарда рублей против прибыли 0,332 миллиарда рублей. за аналогичный период прошлого года.

«Возрождение» — один из старейших банков российской финансовой системы. С 2018 года входит в крупнейшую государственную финансовую группу ВТБ. По данным ЦБ занимает 34 место в рейтинге банков по надежности на 2019 год и 35 место в рейтинге самых надежных банков по версии Forbes. Региональная сеть Банка насчитывает 116 офисов продаж, большая часть которых расположена в Московской области.