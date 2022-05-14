«Приближение постдолларовой эры». В Китае указали на несостоятельность санкций против России

Ответные меры России после введения западных санкций серьезно пошатнули позиции доллара в международной финансовой системе. Такое мнение выразил китайский аналитик Гао Дэшен в статье для «Хуаньцю шибао».

Решение России расширить использование рубля для расчетах с другими странами, по его мнению, стало опасным для США и пошатнуло монопольное положение доллара, написало РИА «Новости»

Он напомнил, что Россия решила использовать рубль для погашения внешнего долга, а также принимать оплату в рублях за поставки энергоносителей и стратегических ресурсов в недружественные страны.

«Мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру», — выразил уверенность Дэшэн.

По его оценке, принятые Россией меры показали несостоятельность санкционной политики США и Запада.