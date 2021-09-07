Риэлтор рассказал, как отличить мошенников при съеме жилья

Представитель Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков рассказал, как отличить мошенников во время съема квартиры. Об этом сообщили NEWS.ru.

Как правило, о мошенничестве может свидетельствовать низкая стоимость квартиры и отсутствие документов у собственника. Эксперт отметил, что в первую очередь важно проверить имущественные документы арендодателя. Кроме того, важно сравнить стоимость жилья со средним ценовым сегментом района, передали Nation News.

Барсуков рассказал, что важно уточнить у владельца жилья, с чем связана столь низкая стоимость аренды. При этом ответ на этот вопрос должен быть понятным и не вызывать какие-либо сомнения. Не стоит оплачивать жилье вперед на несколько месяцев. Иначе арендодатель может выгнать жильца из квартиры до срока завершения аренды.