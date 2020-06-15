Счетная палата нашла нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Многие из нарушений были обнаружены в сфере закупок. Например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ, говорится в материале. Счетная палата подготовила информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по отдельным таким нарушениям.

Также Счетная палата пришла к выводу, что Росрыболовство неправомерно оплачивало работы, не соответствующие условиям контракта, при реставрации двух административных зданий ведомства. Эти здания относятся к объектам культурного наследия. Однако, в материалах не уточняется, о каких зданиях идет речь.

По оценкам Счетной палаты, федеральному бюджету был причинен ущерб на 2,9 миллиона рублей. СП подготовила обращение в Генпрокуратуру по выявленным признакам нарушения.

При этом в Росрыболовстве изданию сообщили, что в ходе проверки Счетной палаты фактов «неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств выявлено не было», а были только отдельные нарушения и недостатки.