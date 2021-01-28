Стало известно, что будет с рублем при обрушении доллара
Рубль в этом случае резко упадет вместе с долларом, сообщила экономист изданию «Прайм». Крушение доллара возможно в случае, если США объявят дефолт по обязательствам или проведут неожиданную валютную реформу.
«Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков», — напомнила Степанова.
В случае с падением доллара стремительно взлетят котировки резервных валют. К ним относятся евро, швейцарский франк, фунт стерлингов и йена. Также вырастут дензнаки развитых стран — Норвегии, Дании, Швеции, Канады, Австралии, Сингапура и других.
Падение доллара станет чрезвычайной ситуацией. Из-за этого также увеличится спрос на драгоценные металлы, недвижимость и бизнес-активы.
Постепенное снижение курса американской валюты в мире несет для рубля новые угрозы. В этом случае, по словам Степановой, инвесторы будут искать «тихие гавани», изымая их из экономик развивающихся стран.