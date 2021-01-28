Стало известно, что будет с рублем при обрушении доллара

В случае обрушения курса доллара он утянет за собой и валюты развивающихся стран. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Рубль в этом случае резко упадет вместе с долларом, сообщила экономист изданию «Прайм». Крушение доллара возможно в случае, если США объявят дефолт по обязательствам или проведут неожиданную валютную реформу.

«Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков», — напомнила Степанова.

В случае с падением доллара стремительно взлетят котировки резервных валют. К ним относятся евро, швейцарский франк, фунт стерлингов и йена. Также вырастут дензнаки развитых стран — Норвегии, Дании, Швеции, Канады, Австралии, Сингапура и других.

Падение доллара станет чрезвычайной ситуацией. Из-за этого также увеличится спрос на драгоценные металлы, недвижимость и бизнес-активы.

Постепенное снижение курса американской валюты в мире несет для рубля новые угрозы. В этом случае, по словам Степановой, инвесторы будут искать «тихие гавани», изымая их из экономик развивающихся стран.