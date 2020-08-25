Счетная палата сообщила о нарушениях при начислении пенсий

Всего в базе данных Пенсионного фонда с учетом иностранных рабочих зарегистрированы почти 156 миллионов человек. Четверть из них (37,2 миллиона или 23,9%) — пенсионеры по старости, каждый пятый (30,6 млн человек или 19,6%) — несовершеннолетний.

В ходе проверки выяснилось, что на одного и того же человека могут завести два и более пенсионных счетов. А при выходе на пенсию назначить ее «на основании данных о страховых взносах только одного счета», в результате размер выплат уменьшался.

Из 45 проверенных аудиторами пенсионных дел по объединению счетов в половине случаев (53%) доплаты в размере 2,2 миллиона рублей произвели только в ходе аудита.

Всего Пенсионный фонд объединил счета около 90 тысяч пенсионеров. Счетная палата рекомендует дополнительно проверить эти счета и «произвести соответствующие доплаты».

Также аудиторы отметили, что базы данных Пенсионного фонда, загсов и налоговой службы расходятся из-за недостатка взаимодействия между ведомствами. В итоге люди также могут недополучить пенсионные выплаты. Из 1061 проверенных случаев пенсии недополучил 171 человек (16%). После аудита им выплатили три миллиона рублей.