При ликвидации компании платить зарплату будут еще три месяца

Если сотрудник был трудоустроен больше месяца, то при увольнении компания должна выплатить ему средний заработок за следующий месяц после даты увольнения «или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц».

Те, кто не нашел новое место работы, получат выплаты за второй и третий месяцы.

Работодатель сможет завершить ликвидацию компании, лишь после того как произведет все выплаты уволенным сотрудникам. Зарплату за второй и третий месяцы можно перевести заранее.

В заявлении о ликвидации, которое подается в налоговую службу, должен быть подтвержден факт осуществления всех выплат.

Ранее стало известно, что с 2021 года размер пособия на детей от трех до семи лет увеличат в два раза — до прожиточного минимума. Получить его смогут малоимущие семьи.