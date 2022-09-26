Эрдоган собрался обсудить с кабмином Турции альтернативу платежной системе «Мир» — Sabah | 360°

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Viber Эрдоган собрался обсудить с кабмином Турции альтернативу платежной системе «Мир» — Sabah Sabah: президент Турции Эрдоган обсудит с кабмином использование платежной системы «Мир» РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с министрами перспективы использования платежной системы «Мир» и положение российских туристов. Экстренное заседание правительства пройдет 26 сентября в его резиденции во дворце Бештеп, сообщил сайт Sabah.

Самой важной темой заседания станет экономика. Участники обсудят последствия снижения ключевой ставки, меры борьбы с инфляцией и поддержку малоимущих, в том числе расширение объема социальной помощи под названием «Пакет поддержки семьи». Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган поднимет тему использования российских карт «Мир».

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«Вслед за санкционными шагами и призывами Европейского союза относительно карт, используемых российскими туристами в Турции, будет оцениваться, что можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами», — сообщил автор статьи.

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Турецкие банки Is bankasi и Denizbank из-за угрозы санкций перестали работать с российской платежной системой «Мир». Реджеп Тайип Эрдоган поручил своему кабмину разработать альтернативу. Политолог, экономист и бизнесмен Евгений Змиев предположил, что появится либо копия, либо продукт на основании карты «Мир», но под другим названием.

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