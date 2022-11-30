30 ноября 2022, 13:56
Президент России поручил решить, когда поднимут зарплаты бюджетников
Президент РФ Путин поручил правительству поработать над индексацией зарплат бюджетников
Зарплаты бюджетников следует повысить так, чтобы рост доходов опережал темпы инфляции. Президент России Владимир Путин поручил правительству поработать над дополнительной индексацией.
Совещание с членами правительства прошло 30 ноября в формате видеосвязи. Он сказал, что нужно добиться роста зарплат во всех ключевых отраслях экономики. Владимир Путин назвал отдельной важной задачей рост доходов бюджетников. Президент поставил вопрос о сроках ее дополнительной индексации.
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«Здесь роль государства принципиально значима — обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере», — сказал он.
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Уровень бедности, по словам президента, за год опустился с 11% до 10,5%. Он признал, что это не много, но сказал, что важна позитивная динамика. Номинальный рост доходов с января по сентябрь составил 12,8%. Он рассчитывает, что в первом квартале 2023 года инфляция снизится и реальные доходы россиян увеличатся. Владимир Путин заявил, что важно закрепить результат и добиться устойчивого превышения роста доходов над темпами инфляции.
Зарплаты
Владимир Путин
Правительство РФ
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