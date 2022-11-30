Важное 30 ноября 2022, 13:56 Президент России поручил решить, когда поднимут зарплаты бюджетников Президент РФ Путин поручил правительству поработать над индексацией зарплат бюджетников Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Зарплаты бюджетников следует повысить так, чтобы рост доходов опережал темпы инфляции. Президент России Владимир Путин поручил правительству поработать над дополнительной индексацией.

Совещание с членами правительства прошло 30 ноября в формате видеосвязи. Он сказал, что нужно добиться роста зарплат во всех ключевых отраслях экономики. Владимир Путин назвал отдельной важной задачей рост доходов бюджетников. Президент поставил вопрос о сроках ее дополнительной индексации.

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«Здесь роль государства принципиально значима — обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере», — сказал он.

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Уровень бедности, по словам президента, за год опустился с 11% до 10,5%. Он признал, что это не много, но сказал, что важна позитивная динамика. Номинальный рост доходов с января по сентябрь составил 12,8%. Он рассчитывает, что в первом квартале 2023 года инфляция снизится и реальные доходы россиян увеличатся. Владимир Путин заявил, что важно закрепить результат и добиться устойчивого превышения роста доходов над темпами инфляции.