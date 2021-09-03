Президент Путин анонсировал беспрецедентный набор налоговых стимулов на Курилах

Президент Владимир Путин заявил, что на Курилах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов на 10 лет. Такое заявление он сделал на Восточном экономическом форуме.

По словам главы государства, на Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — он будет освобожден от налогов на 10 лет.

Причем налоговыми и таможенными преимуществами на Курильских островах смогут воспользоваться не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.

«Надеемся, что преференционный режим на Курилах даст весомый результат для запуска проектов в приоритетных сферах», — подчеркнул глава государства.

Ранее о планах правительства создать на Курильских островах свободную налоговую зону сообщал вице-премьер Юрий Трутнев.

По его словам, на Курильских островах будут не просто сняты ставки налогов. У людей и предприятий, которые будут вести там инвестиционную, коммерческую деятельность, не возникнет самого обязательства платежей налогов. Помимо этого, в перспективе планируется как минимум 10 лет не проводить на Курилах никаких проверок.

В конце июля Путин также анонсировал уникальные и беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. Президент указал на то, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности.