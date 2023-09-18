Деньги 18 сентября 2023, 16:16 Президент Ассоциации коллекторских агентств Мехтиев раскритиковал идею упрощенного погашения кредитов

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В России предложили упростить порядок погашения просроченной задолженности, согласно которому сначала деньги будут идти в счет основного долга и неустоек и только потом — в счет процентов. Но президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев назвал инициативу бессмысленной, сообщило ИА НСН.

По его словам, звучит так, будто бы законопроект упростит ситуацию с погашением долгов. Но на деле он ничего принципиально не изменит. Потому что по факту проценты никуда не денутся и будут отражаться в кредитной истории.

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«Сократить долговую нагрузку помогли бы другие методы — макропруденциальные лимиты, например», — отметил Эльман Мехтиев.

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