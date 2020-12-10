Президент АРБ указал на опасные моменты оформления пенсий в банках

Россияне должны оформлять пенсии во всех банках, чтобы не было усиления монополии отдельных игроков рынка. Такой возможностью захотят воспользоваться многие кредитные учреждения, и это привлечет дополнительных клиентов. Об этом в беседе с «360» заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По его словам, дополнительная нагрузка на работе банков никак не свяжется.

«Я не вижу, что это обуза для банков. Те, кто не сможет, не будут обслуживать. Единственное, чтобы не получилось, что эта прерогатива будет доступна только тем, кто сегодня и так имеет монопольное положение, а через это они захватят под себя еще больший сегмент рынка», — пояснил он.

Тосунян отметил, что по технической стороне вопроса проблем у финансовых учреждений не возникнет. Сегодня банки выполняют и более сложные задачи. Однако есть вопрос по нормативно-правовой базе. Когда процедура оформления непонятна или не до конца расшифрована, могут возникнуть проблемы с оформлением и начислением.

«Проблема заключается только в тех процедурах, которые будут подписаны соответствующим нормативным документом и другими ведомствами, которые подчиняются правительству. Имеются в виду пенсионные службы, и налоговики к этому будут иметь отношение», — сказал Тосунян.

Президент Ассоциации российских банков отметил, что навязывать банкам дополнительные обязательства в ограниченные сроки правительство не будет. Кроме того, все будет строиться исключительно на добровольной основе как со стороны банков, так и самих граждан.

Внести поправки в законопроект, который уже прошел первое чтение Госдумой, предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Он заявил, что россияне смогут оформить пенсию, узнать информацию о налогах и льготах, а также получить часть государственных и муниципальных услуг не только в МФЦ, но и в негосударственных организациях, куда войдут уполномоченные банки.

По его словам, это сократит время, которое тратят на сбор справок и выписок из различных реестров. При этом доступ к персональным данным россиян банки будут получать только с согласия гражданина, который обратится к ним за услугой.