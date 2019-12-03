Обязательные платежи россиян превысят 15% от доходов

В 2019 году доля обязательных платежей россиян превысит 15% от доходов. Оплата кредитов, налогов и ЖКХ составит 9,3 триллиона рублей и достигнет критического уровня. В минувшем году эта доля была на 10% меньше.

Об этом говорится в исследовании «БКС Премьер», подготовленном специально для газеты «Известия». В документе говорится, что спрос является следствием востребованности кредитов на потребительские нужды. Он обеспечивает основной прирост ВВП и одновременно из-за расходов на обслуживание долга доходы россиян уменьшатся, как минимум, на 1%.

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В результате мер, предпринятых Центробанком по охлаждению рынка, нагрузка немного снизится. Но Минэкономразвития намерен «задавить» потребкредитование, и перспективы активизации роста экономики становятся сомнительными.

Глава ведомства Максим Орешкин назвал основной причиной падения доходов россиян и увеличения расходов обслуживание кредитов. Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина напротив, объявила потребительский спрос основным источником в рост ВВП.

Однако исследование «БКС Премьер» показало, что именно обслуживание кредитов оказывает давление на благосостояние граждан. Эксперты учли долю в 15,3%, и предсказали рост номинальных располагаемых доходов (за вычетом обязательных платежей) в 2019 году всего на 3,2-3% в годовом выражении. С учетом инфляции, показатель не превысит 1%.

Эксперт «БКС Премьер» Антон Табах назвал опережение роста расходов реальной проблемой.

«Номинальные доходы растут на 3–4% в год, а кредитование почти на 20%, что приводит к структурным изменениям. Доля обязательных платежей свыше 15% уже критическая, и она будет расти, поэтому возрастают риски неплатежей», — согласился с ним заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев.