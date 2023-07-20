Деньги 20 июля 2023, 19:02 Преподаватель по праву Аралина посоветовала обращаться в полицию, если вы нашли деньги на улице

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Иногда на улице можно найти чужие потерянные деньги. Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Екатерина Аралина рассказала, можно ли присвоить их себе. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что при нахождении денег стоит сразу обращаться в полицию. Однако можно написать заявление о том, что вы желаете забрать находку себе, если хозяин не найдется в течение полугода. Кроме того, вы можете рассчитывать на вознаграждение в размере 20% от найденной суммы.

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«Если о находке не сообщить владельцу или не обратиться в органы власти или полицию, то такие действия являются кражей (статья 158 УК РФ) или мелким хищением (7.27 КоАП)», — пояснила Аралина.