Премия российской нефти Urals достигла максимума с 1990 года

«Поддержку стоимости сорта оказало снижение добычи в России на фоне восстановления спроса на нефть на мировом рынке из-за ослабления карантинных мер», — говорится в агентстве Argus.

Премия на Urals в Северо-Западной Европе на прошлой неделе выросла на 1,55 доллара за баррель относительно североморского эталона, до 2,3 доллара за баррель. В абсолютном выражении нефть Urals подорожала еще сильнее — на 3,18 доллара за баррель, до 36,70 доллара за баррель.

В Южной Европе премия за баррель российской нефти выросла за прошлую неделю на один доллар. Таким образом она подорожала в абсолютном выражении на 2,63 доллара за баррель.

Ожидается, что морской экспорт Urals в текущем месяце сократится на 720 тысяч тонн, до 8,42 миллиона тонн в месяц.