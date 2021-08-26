Премией губернатора наградят классных руководителей Ямала

Новую премию «За большой вклад в воспитание обучающихся» утвердили на Ямале. Ее будут вручать отличившимся классным руководителям. Об этом сообщила «Север-Пресс».

Помимо диплома лауреата премии, учителей будут награждать медалью за классное руководство и денежной выплатой в размере 25 тысяч рублей. Инициатором премии стал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В этом году награду получит 31 классный руководитель. Вручение премий будет приурочено ко Дню учителя. Отправить заявку на премию можно до 10 сентября.

Чтобы получить премию, учитель обязан посвятить сфере образования десять лет. Кроме того, три года из этого срока должны приходиться на классное руководство.

«Классный руководитель — это своего рода стрежень для учащихся, помогающий гармонично развиться личности ребенка. Новая мера поддержки формирует дополнительные условия для профессионального роста этих специалистов», — рассказала заместитель директора профильного ведомства Яна Весова.