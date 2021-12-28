Прекращение роста цен на жилье предсказали в Гильдии риелторов

Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что в 2022 году рост цен на жилье замедлится, а в некоторых регионах вообще прекратится. Об этом сообщила НСН.

Он согласился с оценкой ситуации на рынке недвижимости главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

«Я согласен на самом деле с этой оценкой. Потому что ключевым драйвером роста цен, безусловно, является низкая ставка по ипотеке, которая уже почти на 2% в среднем выросла», — рассказал Апрелев.

Ипотечные ставки продолжат расти, поэтому цены на недвижимость станут более стабильным, заключил он.