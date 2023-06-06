Деньги 06 июня 2023, 20:02 Предварительный размер дефицита бюджета России подсчитали в Минфине Минфин предварительно подсчитал размер дефицита бюджета за 5 месяцев 2023 года РИА «Новости»

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Минфин представил предварительную оценку дефицита федерального бюджета России за период с января по май. Его оценили в 3,41 триллиона рублей. Данные опубликовали на сайте ведомства.

По предварительной оценке Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе — мае этого года составил 9818 миллиардов рублей. Это на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022-го.

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Вместе с тем в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — есть устойчивая положительная динамика, указали в ведомстве.

Объем расходов федерального бюджета с января по май предварительно оценили в 13 229 миллиардов рублей. Этот показатель оказался выше прошлогоднего на 27%.

Дефицит бюджета за пять месяцев 2023-го, таким образом, предварительно достиг 3,41 триллиона рублей.