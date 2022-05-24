Центробанк снизил курсы доллара и евро на предстоящую среду

Официальный курс доллара на предстоящую среду, 25 мая, составит 56,96 рубля, курс евро — 58,87 рубля. Снижение составило 1,2 и 1,5 рубля. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

По данным регулятора, за сегодняшний день американская валюта подешевела на 67 копеек — до 58,20 рубля. Курс евро опустился на 1,5 рубля — до 60,38 рубля.

Средний курс доллара на Московской валютной бирже по данным на вторник, 24 мая, составил 56,74 рубля. За время торгов американская валюта подешевела на 1,13 рубля. Всего за день на бирже провели 64 794 сделки на общую сумму 1 990 167 тысяч долларов.

Евро на бирже покупали в среднем за 58,77 рубля, что на 1,32 рубля ниже, чем в начале торгов. Количество сделок составило 36 430 на общую сумму 1 466 431 тысяча евро.

Финансист Александр Лосев в беседе с «360» объяснил падение курса валют большим количеством предложений на рынке и низким спросом в условиях ограничения импорта из-за введенных санкций.