facebook_pixel
    21 июня 2022, 18:29

    Центробанк снизил курсы доллара и евро на предстоящую среду

    Центробанк снизил курсы доллара и евро на торгах 21 июня более чем на рубль

    Максим Зинкин

    Официальный курс доллара на предстоящую среду, 21 июня, составит 54,71 рубля, курс евро — 57,46 рубля. Снижение составило 1,4 и 1,3 рубля. Об этом говорится в сообщении Центрального банка.

    Центробанк снизил курсы доллара и евро на предстоящую среду

    По данным на 17:05 по московскому времени, курс американской валюты на торгах снижается до 54,45 рубля, курс евро зафиксирован на уровне 57,27 рубля.

    Акции ряда крупных отечественных компаний на Московской бирже также показали спад в пределах нескольких процентов.

    Ранее 21 июня доллар на торгах упал ниже 55 рублей, что произошло впервые с июня 2015 года.

    Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее заявил, что доллар не упадет до отметки в 30 рублей.