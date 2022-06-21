Центробанк снизил курсы доллара и евро на предстоящую среду

Официальный курс доллара на предстоящую среду, 21 июня, составит 54,71 рубля, курс евро — 57,46 рубля. Снижение составило 1,4 и 1,3 рубля. Об этом говорится в сообщении Центрального банка.

По данным на 17:05 по московскому времени, курс американской валюты на торгах снижается до 54,45 рубля, курс евро зафиксирован на уровне 57,27 рубля.

Акции ряда крупных отечественных компаний на Московской бирже также показали спад в пределах нескольких процентов.

Ранее 21 июня доллар на торгах упал ниже 55 рублей, что произошло впервые с июня 2015 года.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее заявил, что доллар не упадет до отметки в 30 рублей.