Представлен прогноз курса валют в июле

В июле доллар будет стоить 68-69 рублей, евро — 76,5-78 рублей. Так считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Другой точки зрения придерживается аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его мнению, доллар подорожает в июле до 75 рублей. В частности, на это может повлиять выход инвесторов из рискованных активов. Однако после этого все равно произойдет «медленный откат», и рубль вернется на прежние позиции.

Тем не менее доллар может вновь подорожать — до 82 рублей. Такое развитие событий возможно при возникновении нового конфликта в ОПЕК+ или введения очередных санкции в отношении российских компаний.

На курс рубля также могут повлиять новости о второй волне коронавируса, написал сайт «Утро.ру». США могут запустить буровые установки, выведенные из эксплуатации из-за пандемии. В таком случае нефть может снова подешеветь. Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне 43-44 доллара за баррель.