Представлен курс валют на 27 ноября

В пятницу, 27 ноября, курс доллара составит 75,4518 рубля. Это на две копейки меньше установленного ранее. А евро будет стоить 90,0291 рубля. Европейская валюта подорожает на 14 копеек по сравнению с курсом валют на 26 ноября.

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара упал на пять копеек по сравнению с показателем днем ранее, сейчас он составляет 75,51 рубля. Курс евро на открытии поднялся на 11 копеек — до 90,15 рубля.

В дальнейшем американская валюта росла и к 12:00 стоила 75,6 рубля. Евро немного подешевел в течение утра и к полудню стоил 90,09 рубля.