22 марта 2023, 11:00
Представители ВТБ раскрыли новую схему банковского обмана россиян
ВТБ: злоумышленники вербуют россиян для обналичивания денег
Злоумышленники, специализирующиеся на банковских проделках, начали вербовать россиян для незаконного обналичивания ворованных средств. Эту схему раскрыли представители ВТБ. Материалами поделились на сайте издания «Лента.ру».
Представители банка рассказали, что злоумышленники обзванивают россиян и представляются сотрудниками органов государственной безопасности. Под этим прикрытием участники схемы предлагают жертвам якобы официально устроиться на работу по поиску преступников и обещают ежемесячный доход.
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Если человек соглашается, то злоумышленники переводят ему на карту похищенные деньги. В дальнейшем жертва должна обналичить эти средства и передать их якобы своим работодателям. Посредник этой схемы получает определенный процент.
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Авторы материала со ссылкой на юристов напомнили, что участие в подобных проделках чревато выплатой штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Также жертве злоумышленников могут присудить лишение свободы сроком до шести лет.
Также в материале ВТБ отмечено, что жертвами подобных звонков в основном становятся россияне, в основном уже участвовавшие в сговоре со злоумышленниками.
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