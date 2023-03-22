Деньги 22 марта 2023, 11:00 Представители ВТБ раскрыли новую схему банковского обмана россиян ВТБ: злоумышленники вербуют россиян для обналичивания денег РИА «Новости»

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Злоумышленники, специализирующиеся на банковских проделках, начали вербовать россиян для незаконного обналичивания ворованных средств. Эту схему раскрыли представители ВТБ. Материалами поделились на сайте издания «Лента.ру».

Представители банка рассказали, что злоумышленники обзванивают россиян и представляются сотрудниками органов государственной безопасности. Под этим прикрытием участники схемы предлагают жертвам якобы официально устроиться на работу по поиску преступников и обещают ежемесячный доход.

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Если человек соглашается, то злоумышленники переводят ему на карту похищенные деньги. В дальнейшем жертва должна обналичить эти средства и передать их якобы своим работодателям. Посредник этой схемы получает определенный процент.

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Авторы материала со ссылкой на юристов напомнили, что участие в подобных проделках чревато выплатой штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Также жертве злоумышленников могут присудить лишение свободы сроком до шести лет.

Также в материале ВТБ отмечено, что жертвами подобных звонков в основном становятся россияне, в основном уже участвовавшие в сговоре со злоумышленниками.