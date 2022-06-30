Представители Центробанка рассказали, выйдет ли в России купюра в 10 000 рубле

В России не стоит ждать появления банкноты номиналом в десять тысяч рублей. Такой информацией поделились представители Центрального банка РФ в ходе презентации обновленной 100-рублевой купюры. Об этом сообщило URA.ru.

«Отвечу на ваш вопрос коротко: нет», — заявил зампред Центробанка Сергей Белов, отвечая на вопрос о возможности появления новой купюры в десять тысяч рублей.

Ранее купюры, которые стоили такую сумму, выпускали в 1992, 1993 и 1996 годах.