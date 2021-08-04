Представители Совфеда заявили, что увеличить сумму налогового вычета в три раза невозможно

Депутаты ЛДПР предложили увеличить сумму налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч. Однако первый заместитель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что воплотить задумку в жизнь практически невозможно.

Специалист отметил, что увеличить выплату возможно максимум до 240 тысяч рублей. Кроме того, для реализации закона необходимо будет менять бюджетный кодекс. Изменения смогут вступить в силу только в 2023 году.

«Депутаты Госдумы ставят вопрос об увеличении суммы налогового вычета, потому что десять лет прошло. Цены изменились. Я бы поддержал это предложение, единственная проблема — это объем средств, который надо найти для компенсации недополученных доходов в местный бюджет», — пояснил политик.