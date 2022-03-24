Представители Росрыболовства заявили о том, что контролируют цены на рыбу

Росрыболовство заявило, что контролирует ситуацию на внутреннем рынке рыбной продукции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на слова руководителя объединенной пресс-службы агентства Дмитрия Клокова.

«В текущих условиях стабилизация цен и обеспечение населения доступной рыбной продукцией — безусловные приоритеты Росрыболовства», — заявил он.

Он подчеркнул, что на данный момент для стабилизации цен планируют ввести механизм саморегулирования. Кроме того, Росрыболовство хочет наладить диалог между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями. При этом, по его словам, государство не будет вмешиваться в регулирование цен, передал RT.