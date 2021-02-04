Представители ООН заметили резкое повышение цен на продукты во всем мире

Согласно официальной информации, в январе текущего года цены на продовольственные сырьевые товары дошли до наивысшего уровня с июля 2014 года. Уточняется, что среднее значение индекса составило 113,3 пункта. Это на 4,3% больше, чем в декабре минувшего года.

Сильнее всего подорожали зерновые, растительные масла, а также сахар. Индекс стоимости пшеницы за месяц поднялся на 6,8%. Такая ситуация объясняется «активным мировым спросом» и уменьшением объемов продаж со стороны нашей страны, рассказало ИА НСН.

Помимо прочего, индекс цен на растительные масла вырос на 5,8%. Это рекордная цифра с мая 2012 года. Также показатели по сахару поднялись на 8,1% на контрасте с декабрем прошлого года.