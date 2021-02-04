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    04 февраля 2021, 16:04

    Представители ООН заметили резкое повышение цен на продукты во всем мире

    Полина Петрова

    Представители продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН сообщили, что стоимость продуктов увеличивается во всем мире восьмой месяц подряд, написал ТАСС.
    Представители ООН заметили резкое повышение цен на продукты во всем мире

    Согласно официальной информации, в январе текущего года цены на продовольственные сырьевые товары дошли до наивысшего уровня с июля 2014 года. Уточняется, что среднее значение индекса составило 113,3 пункта. Это на 4,3% больше, чем в декабре минувшего года.

    Сильнее всего подорожали зерновые, растительные масла, а также сахар. Индекс стоимости пшеницы за месяц поднялся на 6,8%. Такая ситуация объясняется «активным мировым спросом» и уменьшением объемов продаж со стороны нашей страны, рассказало ИА НСН.

    Помимо прочего, индекс цен на растительные масла вырос на 5,8%. Это рекордная цифра с мая 2012 года. Также показатели по сахару поднялись на 8,1% на контрасте с декабрем прошлого года.