Представители Госдумы оценили идею о компенсации средств на обучение в вузе для многодетных

Компенсация трат на обучение в ВУЗе для многодетных семей — не лучший вариант финансовой поддержки. Таким мнением поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.

Депутат Василий Власов предложил компенсировать многодетным семьям средства, затраченные на обучение детей в ВУЗе. Бессараб отметила, что такие семьи действительно нуждаются в помощи, однако формат нужно обсуждать непосредственно с родителями.

«Гораздо важнее для многодетных поддержка именно в период, когда один из родителей находится дома с детьми и не может выходить на работу. Возвращение денег, конечно, хорошо, но, наверное, необходимо помочь восстановить профессиональные навыки. Восстановить их часто сложно, потому что мама находится в отпуске по уходу за детьми достаточно долго и навыки профессиональные теряются», — рассказала политик.

По ее мнению, необходимо создать закон о многодетных семьях, который будет распространятся на территорию всей страны. Она отметила, что сейчас оказывать помощь могут далеко не все регионы.