Представители Гильдии финаналитиков посоветовали россиянам не покупать валюту

Иностранные валюты в нынешней ситуации являются нестабильными, поэтому лучше всего открывать вклады в рублях. Таким мнением поделился экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Эксперт пояснил, что в ближайшее время Центробанк продолжит понижать ставку, из-за чего вкладываться стоит именно в рубли. Кроме того, по словам специалиста, можно обратить внимание на акции. Несмотря на риски, этот метод является более эффективным для защиты сбережений.

«В валюте сбережения держат граждане отсталых стран. Единственное исключение — это Турция. Но у них, все-таки, историческая традиция такая. А у нас прекрасный рынок капитала. Со всего СНГ нам завидуют и не только», — пояснил Разуваев.