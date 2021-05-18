Представители Бюро кредитных историй назвали средний возраст заемщика в РФ

Представители Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что на 1 мая текущего года средний возраст заемщика в России составляет 43,2 года, сообщил сайт RT.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков уточнил, что выросло количество заемщиков в возрастных категориях от 40 до 49 лет, а также от 60 до 65 лет и старше. При этом доля берущих кредиты граждан моложе 40 лет уменьшилась.

«Так, снижение доли заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет составило 0,7 процентного пункта, а от 30 до 39 лет — 0,4 процентного пункта. В то же время, динамика долей граждан моложе 25 лет и заемщиков от 50 до 59 немного „смягчили“ темпы роста», — отметил Волков.

При этом возрастной разрыв между самым «молодым» и самым «пожилым» регионами нашей страны невелик — около пяти лет. Самые взрослые заемщики живут в Чукотском АО (45 лет), Магаданской области (44,7 года) и Алтайском крае (44,6 года). Самый «молодой» средний возраст у берущих кредиты граждан из Ненецкого АО (40,6 лет), Республики Дагестан (40,8 лет) и Чувашской Республики (42 года).